棒球》混血型男投打兼優 林安可盼世大運衛冕
2017/02/16 17:37
林安可。（世大運執委會提供）
〔體育中心／綜合報導〕2015光州世大運，台灣隊勇奪冠軍，金牌隊伍培養出王柏融、楊岱均、林子崴等職棒新星，而今天台北廣播電台「運動Spotlight」節目，邀請台灣培訓隊裡明日之星林安可分享自己的棒球路。
提及球場上難忘的回憶，林安可興奮地表示：「在U23世界盃台灣隊擔任投手，某次比賽卻上場守備與打擊，沒想到還敲出帶有打點的安打。」幸好投、打都有訓練，不會因為這樣調度而失誤。「當時聽到上場指令，還以為教練在開玩笑。」
2016年冬季聯盟，台灣培訓隊在台中洲際球場對上韓職聯隊，林安可擔任先發投手，完投3局連飆8次三振，這是他認為相當滿意的一次表現，也希望能保持身手，並不斷突破。
世大運來臨前，台灣培訓隊有許多交流邀請賽，林安可也邀請大家來球場為台灣隊加油，他表示，這次世大運在台灣舉辦，對大家都是特別的經驗，衛冕冠軍是這次共同目標，也期許自己能入選正式名單，與大家共享衛冕的榮耀。
林安可擊出安打。（資料照，記者林正堃攝）
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