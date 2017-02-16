棒球》林安可釣魚甩低潮 「不死鳥」郭泓志是偶像

世大運培訓選手林安可。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕來自文化大學的林安可，外型俊俏同時也是台灣與阿根廷混血，他的辮子頭就是承襲阿根廷男子傳統，今天也在「運動Spotlight」節目上娓娓道來自己的調整方法。

談到在低潮時的調整，林安可表示自己會去散心或釣魚，因為釣魚的時間可以沉澱心境，自己也會找學長討論場上的問題，想辦法克服解決，同時轉換心情讓自己走出低潮。

「厲害的選手會讓自己走出低潮。」林安可表示，而經歷7次手術的不死鳥郭泓志就是他的偶像，兩人一樣投打雙棲，霸氣的郭泓志秉持永不放棄，這精神深深影響自己。

談到目前培訓隊狀況，林安可表示：「成員大多結束各自母校賽事，春節後陸陸續續歸隊，雖然離比賽還有半年，但大家仍積極備戰。」

林安可為左投，最快球速達到147公里，不只投打俱佳，他還精通中文、閩南語及西班牙語，為培訓隊裡相當有特色的明日之星。

林安可辮子頭為阿根廷傳統。（資料照，記者陳志曲攝）