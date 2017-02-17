場下穿搭綻放風采 HBL球員演繹潮流

劉昕妤演繹NIKE AIR 系列。（NIKE提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣體育活動中最受群眾關注之一的HBL賽事即將進入最後高潮，在這個熱血賽季中，這群新一代的年輕運動員們不論場上場下的生活皆備受矚目，他們以Nike Air系列將籃球運動的獨特風貌融入生活風格中，展現了新一代籃球運動員的風采。

普門劉昕妤、北一女中游舒涵、滬江陳育緹、能仁陳范柏、南山陳又瑋與南湖林梓峰分享他們在密集訓練外，休校活動與生活風格等鮮為人知的場外生活。

這群年輕運動員分享了他們在密集訓練外，平日的休閒活動與生活風格等鮮為人知的場外生活。（NIKE提供）

球季即將接近尾聲，印象最深的回憶為何，劉昕妤表示，「今年一月球隊到日本移訓，幾乎每天都有一到兩場友誼賽，對手強度都非常高，需要不斷面對硬仗。但這些磨練幫助我們做好準備，隊友之間的默契變得越來越好，臨場反應也因經驗累積而變得更靈活、更有效率。」

陳范柏彥去年披上國家隊戰袍，參加U17世青賽，他表示，每次站上國際賽舞台都有種大開眼界的感覺，不過還是要想辦法保持平常心，打出該有的表現。

陳又瑋印象最深也是入選U17中華隊，他表示，能穿上國家隊球衣是個夢想，加入後他明白自己需要調整角色定位，過去在球隊可能是得分主力，但在這裡不一定要得分，而是要想怎麼幫助球隊，讓自己發揮作用。

陳范柏彥穿著NIKE AIR系列服飾。（NIKE提供）

能仁陳范柏彥、南山陳又瑋 、南湖林梓峰穿搭NIKE AIR，展現運動生活風格。（NIKE提供）