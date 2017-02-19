中職》勉血友勇於追夢 潘武雄、羅錦龍分享心路歷程
2017/02/19 20:46
統一獅與高雄榮民總醫院血友病中心合力舉辦棒球體驗營。（統一獅提供）
〔體育中心／綜合報導〕為了鼓勵血友享受人生不受限，統一獅特別與高雄榮民總醫院血友病中心合力舉辦棒球體驗營，球星羅錦龍以及潘武雄傳授打擊與投球基本功，帶領血友體驗棒球的樂趣。
羅錦龍大方分享年輕時16歲時赴美挑戰，所遇到的低潮，2015年5月因右肩肩盂唇裂開和二頭肌鍵斷裂進行生涯中的第3次開刀，他說：「因傷病無法打球的日子，心理容易比較封閉，尤其是看到隊友在球場上為球隊努力時，偶而心理上都會很懷疑自己，是否能夠再次回到球場，但是由於懷著對棒球的熱愛以及信仰支持，我選擇積極努力復健，重返球場後的每一刻都更加感恩開心！」
潘武雄傳授打擊技巧，帶領血友體驗棒球的樂趣。（統一獅提供）
職棒生涯總是因為拚，也累積很多傷勢，每年球季總是免不了受傷，總是樂觀以對的潘武雄坦言，因復健不能上場的那段經驗，讓他學到比賽前須做好暖身及防護的所有預防性措施，並且抱持著「一旦踏上球場就會全力以赴、專注當下」的精神。
潘武雄表示，能和隊友一起奮鬥就是沉浸在棒球最享受、最快樂的時刻。對於新球季的目標，潘武雄希望新球季能夠挑戰千安百轟紀錄，並且單季出賽一百場以上的企圖心。
潘武雄傳授打擊技巧，帶領血友體驗棒球的樂趣。（統一獅提供）
羅錦龍傳授投球技巧，帶領血友體驗棒球的樂趣。（統一獅提供）
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