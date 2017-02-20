滑冰》宋青陽盡力滑出35.74秒 亞冬運第九名作收（影音）
2017/02/20 13:46
宋青陽拿下第九名。（路透社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年札幌亞洲冬季運動會昨舉行盛大開幕典禮，台灣首位登場的選手為最有奪牌希望的宋青陽今日在競速滑冰500公尺登場，滑出35.74秒，以1.05秒差距輸給金牌得主，以第九名作收。
台灣本屆共41名選手分別參加滑雪、競速滑冰、短道競速滑冰、花式滑冰、冰壺、冬季兩項及冰球等7項，人數勝過上屆2011年哈薩克亞冬運的32人，創下我國參加亞冬運最大規模。
「排灣族冰戰士」宋青陽在2010年廣州亞運贏得競速溜冰雙金，2013年選擇穿上冰刀鞋的挑戰滑冰，先奪下2013冬季世大運銅牌後，與2015年亞錦賽打破7年的亞洲紀錄奪下500公尺金牌，去年在義大利舉行的世界大學競速滑冰錦標賽中奪下500公尺項目銀牌，是我國奪下世界級冬季運動賽事中的首面銀牌，可說是台灣「最接近冬奧獎牌的男人」，可惜這回無緣替台灣爭下亞冬運獎牌。
今日台灣除了宋青陽外，還有短道競速滑冰的4位男選手、4為女選手，蘇駿朋、林峻頡、林憲佑、蔡嘉瑋、林郁慈、呂家彤、王冠茗、楊子嫻將參賽。
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