SBL》「裕隆的寶貝」賀夫全能身手 當選上週最佳球員

「裕隆的寶貝」賀夫當選單周最佳MVP。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕裕隆36歲洋將賀夫近來手感十分火燙，幫助球隊走出前陣子在高雄的連敗低潮，上週率隊在板橋取得2連勝佳績，且裕隆戰績超越富邦勇士並追平台啤，賀夫毫無意外成為上週最佳球員。

賀夫本季曾在第3週的3戰繳出場均21.7分、9.3籃板、3.3助攻、3阻攻的全能表現，幫助裕隆暫時攻上榜首，贏得第3週單週最佳球員。

賀夫本季第二次摘下單週最佳球員，畢竟他上週六對上富邦勇士狂轟本季新高34分；隔日交手台銀，上場25分鐘就拿下29分，能切、能投的全面進攻身手，率隊保住「爭二」的機會，裕隆主帥魏永泰更對這名洋將愛不釋手，直呼賀夫是「我們的寶貝」。

第14季SBL例行賽已進入尾聲，裕隆剩餘兩場賽事將在週五碰上確定成為例行賽龍頭的達欣；週日則要遭遇有機會搭上季後賽末班車的金酒，賀夫的表現好壞攸關球隊的競爭力。