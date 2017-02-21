MLB》棄投從打代表人物 自爆賽前「喝了再上」

安凱爾是大聯盟棄投從打成功的案例。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕大聯盟退役球星安凱爾（Rick Ankiel）是成功「棄投從打」的案例，2000年他還是投手時，曾在季後賽投出單局5暴投，改寫1890年後的紀錄，談到如何抒發投球壓力，安凱爾自爆，有幾場比賽他在賽前飲酒，甚至接近著魔的程度。

遙想2001年球季第一場對響尾蛇先發，安凱爾坦言，比賽前怕得要死，「我知道我沒機會了，所有壓力壓得我喘不過氣，因此賽前我喝了一杯伏特加，那時我才剛開始喝伏特加，之後很神奇的，酒抑制了心裡的恐懼，我得到了我想要的結果，但當時我坐在板凳感覺，太瘋狂了！我從沒在賽前喝酒。」

有了第一次酒後上陣的經驗，安凱爾在當季第2場先發也在賽前喝酒，不過這回踢到鐵板，他的投球失憶症也沒有在酒後獲得解答。「每個人都有被擊倒的時候。」安凱爾藉由自身經驗，將投球的心路歷程、進而改變自己人生寫成書，新書將在4月出版。

1999年，當時19歲的安凱爾大聯盟初登板，隔年新人年進一步投了175局，拿下11勝和194奪三振，當年季後賽還被推上先發，才在對勇士一戰投出單局5暴投的「歷史紀錄」，他最後一年擔任投手是在2004年5場後援，之後棄投從打，2007年以外野手之姿回到大聯盟。