MLB》美媒拿他比較王建民 洋基送走滾地球投手

布里爾轉戰金鶯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今送走滾地球投手布里爾（Richard Bleier），向金鶯隊換來稍後指名球員或現金。

布里爾去年被洋基簽走，生涯首次登上大聯盟，後援23局，被敲20支安打，外帶13次三振，防禦率僅1.96，本來被美國媒體看好成為輪值大黑馬，卻在洋基上週簽一壘手卡特（Chris Carter）後遭DFA。

金鶯副總裁杜奎特（Dan Duquette）表示，他們休季目標之一就是增加投手深度，包括先發、後援還有左投，布里爾與努諾（Vidal Nuno）都是左手，也都能被下放小聯盟，讓金鶯有很大的操作空間。

布里爾不同於強力型投手，非常會製造滾地球，去年的滾地球比例54.1%，在國民小聯盟時期最後兩年的滾地球比例更超過60%，且三振率與保送率都非常低，曾讓美媒聯想到王建民，可惜無緣續留洋基。

王建民VS布里爾：

2006年王建民（MLB） 2015年布里爾（2-3A） 218 局數 171.2 3.63 防禦率 2.57 62.8% 滾球率 65% 76/8.4% 三振數/率 65/9.5% 52/5.8% 保送數/率 16/2.3%