MLB》美媒拿他比較王建民 洋基送走滾地球投手

2017/02/22 09:53

布里爾轉戰金鶯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今送走滾地球投手布里爾（Richard Bleier），向金鶯隊換來稍後指名球員或現金。

布里爾去年被洋基簽走，生涯首次登上大聯盟，後援23局，被敲20支安打，外帶13次三振，防禦率僅1.96，本來被美國媒體看好成為輪值大黑馬，卻在洋基上週簽一壘手卡特（Chris Carter）後遭DFA。

金鶯副總裁杜奎特（Dan Duquette）表示，他們休季目標之一就是增加投手深度，包括先發、後援還有左投，布里爾與努諾（Vidal Nuno）都是左手，也都能被下放小聯盟，讓金鶯有很大的操作空間。

布里爾不同於強力型投手，非常會製造滾地球，去年的滾地球比例54.1%，在國民小聯盟時期最後兩年的滾地球比例更超過60%，且三振率與保送率都非常低，曾讓美媒聯想到王建民，可惜無緣續留洋基。

王建民VS布里爾：

2006年王建民（MLB）

2015年布里爾（2-3A）

218

局數

171.2

3.63

防禦率

2.57

62.8%

滾球率

65%

76/8.4%

三振數/率

65/9.5%

52/5.8%

保送數/率

16/2.3%

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.