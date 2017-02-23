NBA》籃網送走奧運得分王 換來2017年首輪籤

波丹諾維奇場均可得14.2分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊今啟動交易，將小前鋒波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）等2人送到巫師，換來2017年首輪選秀籤與2名球員。

據權威記者Adrian Wojnarowski透露，籃網在這筆交易獲得2017年首輪選秀籤，還有索隆頓（Marcus Thornton）、尼寇森（Andrew Nicholson）；巫師則拿到波丹諾維奇與麥科勞（Chris McCullough）。

來自克羅埃西亞的波丹諾維奇在里約奧運表現出色，以平均得25.3分成為奧運得分王，本季是他的NBA第三年，場均可得14.2分、三分命中率36%，將在季後成為受限制自由球員，轉戰東部第3的巫師後，預估將從板凳幫助球隊；另一名球員麥科勞平均上場5.1分鐘，可得2.5分1.2籃板。

籃網獲得的索隆頓今年29歲，場均可得6.6分2.3籃板1.2助攻，生涯場均可得11.9分；尼寇森場均上場8.3場，可得2.5分1.2籃板。