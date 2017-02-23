NBA》籃網送走奧運得分王 換來2017年首輪籤
2017/02/23 07:48
波丹諾維奇場均可得14.2分。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網隊今啟動交易，將小前鋒波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）等2人送到巫師，換來2017年首輪選秀籤與2名球員。
據權威記者Adrian Wojnarowski透露，籃網在這筆交易獲得2017年首輪選秀籤，還有索隆頓（Marcus Thornton）、尼寇森（Andrew Nicholson）；巫師則拿到波丹諾維奇與麥科勞（Chris McCullough）。
來自克羅埃西亞的波丹諾維奇在里約奧運表現出色，以平均得25.3分成為奧運得分王，本季是他的NBA第三年，場均可得14.2分、三分命中率36%，將在季後成為受限制自由球員，轉戰東部第3的巫師後，預估將從板凳幫助球隊；另一名球員麥科勞平均上場5.1分鐘，可得2.5分1.2籃板。
籃網獲得的索隆頓今年29歲，場均可得6.6分2.3籃板1.2助攻，生涯場均可得11.9分；尼寇森場均上場8.3場，可得2.5分1.2籃板。
相關新聞
- L.威廉斯飛火箭 轉成凶猛模式
- NBA》去湖人或溜馬 美媒爆料：七六人將送走J.歐卡佛
- NBA》騎士不補了？詹皇改口：對現有陣容很滿意
- NBA》戰績仍不佳 籃網降價出清B.羅培茲
- NBA》西部老8競爭激烈 金塊約基奇不擔心追兵
推薦新聞
-
MLB》姜正浩三度酒駕 韓檢方求處罰金1500萬韓圜2017/02/23 08:48
-
經典賽》南韓打線史上最弱？ 日本發現致命弱點2017/02/23 08:29
-
NBA》籃網送走奧運得分王 換來2017年首輪籤2017/02/23 07:48
-
棒球基因太強 梅薩之子搶眼2017/02/23 06:00
-
杜拜女網賽》大小詹晉8強 預約姊妹內戰2017/02/23 06:00