SBL》給年輕球員一句話 陳信安：做完功課再訓練（影音）

〔記者卓佳萍／新北報導〕許皓程成立運動訓練營隊，今天下午於板橋大遠百舉行籃球訓練分享會，他邀請到高中時期學長「台灣飛人」陳信安到場分享籃球之路，台下有三十位國小、國中學員與家長，陳信安以過來人角度分享，他給小小球員建議，「做完功課再打球，長大後你就會了解，教練需要的是一名可以理解他的球員。」

陳信安退役三年，目前擔任璞園建築董事長特助，他認為，籃球場的態度一直延續到他現在的辦公室生活，「高中練完球，我會找出5到10分鐘多練習一項技巧，現在上班，四下無人時，我會在公司練深蹲，維持體能。」

過去歷經松山高中體育班，陳信安表示，體育班沒有比較輕鬆，練習結束就要完成課業，老師幫了很多忙，「課業的輔助，可以讓籃球員變得更好。」

「台灣飛人」陳信安（左）參加許皓程訓練營的客座講師。（記者卓佳萍攝）