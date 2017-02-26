MLB》灑水器也要春訓？助印地安人熱身賽大勝紅人（影音）
2017/02/26 13:52
〔體育中心／綜合報導〕灑水器也需要熱身！大聯盟春訓熱身賽開打，灑水器也來湊一腳，今印地安人與紅人之戰，進行至8局下，內野灑水器突然間運作，比賽因此中斷，不過狀況排除後隨即恢復進行，最終印地安人也以8：2擊敗紅人，拿下熱身賽首勝。
雖然灑水器很搶鏡，不過英卡納西恩（Edwin Encarnacion）轉戰印地安人首戰也有好的開始，今小試身手，貢獻2安打與2分打點加上李默（Bradley Zimmer）轟出3分砲，印地安人終場就以8：2擊敗紅人。
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