奧斯卡頒獎烏龍 美媒：La La Land被3-1逆轉啦

奧斯卡發生頒錯獎的罕見失誤。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第89屆奧斯卡頒獎典禮今天發生大烏龍，誤將最佳電影獎頒給《樂來樂愛你》（La La Land），正當劇組同仁歡天喜地在台上慶祝時，主持人突上台表示獎項應屬《月光下的藍色男孩》，場面尷尬。

美國體壇許多媒體都在網路揶揄奧斯卡這項罕見失誤，其中NBA官方媒體TNT發推特笑說「樂來樂愛你被3-1逆轉啦」，也有許多網友直呼「這是繼愛國者奪冠後最大的逆轉事件」，也有球迷笑說，「樂來樂愛你根本背後傳金盃，奧斯卡沒了」。

熱火球星魏德（Dwyane Wade）則心有戚戚焉，發推特表示昨天他最後一顆籃板球被隊上菜鳥搶走，錯失大三元紀錄，「奧斯卡我懂那感覺.....」他說。