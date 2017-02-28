NBA》D.威廉斯正式加盟騎士 渴望爭奪冠軍戒

D.威廉斯加盟騎士。（圖片取自騎士隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊今天正式宣布，簽下剛被小牛買斷的控衛D.威廉斯（Deron Williams），補強替補陣容。騎士隊希望D.威廉斯能在美國時間3月1日對塞爾提克之役時能上場。D.威廉斯認為，騎士隊很適合他。



現年32歲的D.威廉斯在NBA打拚12個球季，效力過爵士、籃網、小牛，曾入選三屆明星賽，他本季在小牛出賽40場，繳出場均13.1分、6.9助攻、2.6個籃板。D.威廉斯加盟騎士後，將穿上31號的球衣，預計擔任厄文（Kyrie Irving）的替補，盼能尋求他的首枚冠軍戒。

D.威廉斯接受媒體訪問時說，加盟騎士是個很容易的決定，認為騎士對他來說是最好的隊伍，他覺得自己在這支球隊會擔任重要角色，也坦言過去沒有機會爭奪NBA總冠軍；近期可能會傷癒復出的J.R.史密斯（J.R. Smith），他接受媒體訪問時說，他已經等不及要和D.威廉斯一起打球。

騎士在季中補強動作頻頻，先後補進射手柯佛（Kyle Korver）、D.威廉斯後，如今可能會把目標鎖定在澳洲中鋒波格特（Andrew Bogut），為二連霸鋪路。

D.威廉斯。（法新社）

D.威廉斯接受媒體訪問。（法新社）