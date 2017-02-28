NBA》簡寧斯下一站何去何從？活塞教頭：黃蜂

簡寧斯被尼克釋出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克釋出簡寧斯（Brandon Jennings）改簽自由球員蘭德爾（Chasson Randle），為季後賽戰局增添變數，簡寧斯的下一步也成為焦點，活塞教頭范岡迪（Stan Van Gundy）表示，簡寧斯可能會想去自己能發揮的地方，黃蜂就是個不錯的選擇。

范岡迪在簡寧斯效力活塞時曾共事過，在簡寧斯被釋出後，外傳巫師和黃蜂都有意網羅他，活塞也曾傳對簡寧斯有興趣，不過由於活塞後場已有傑克森（Reggie Jackson）、史密斯（Ish Smith），范岡迪認為活塞並不在簡寧斯適合的選項中，「就簡寧斯的立場而言，我想他會希望去能發揮所長的球隊，特別在合約年，他需要更多上場時間，我希望他能打出身手，我真的很喜歡他，今夏他應得到更好的約。」

范岡迪還告訴記者，稍早簡寧斯經紀人透露簡寧斯決定加入黃蜂，補黃蜂因膝傷缺陣的塞森斯（Ramon Sessions）的空缺。