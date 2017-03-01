中職》日本解決不了的王柏融 國內有2大超級剋星

昨天對日本好投的賴鴻誠正是王柏融剋星。（記者林正坤攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融昨天3打數3安打3打點，沒有被任何日本強投解決，一戰成名，即便這位23歲強打締造單季4成打擊率、200安的誇張紀錄，在國內仍有2位超級剋星，對戰時幾乎一籌莫展。

根據數據顯示，王柏融在2015-16年期間，對義大雙投賴鴻誠、蔡明晉表現最糟，前者12打數1安打、打擊率0.083；後者16打數1安打，打擊率0.063，這是王柏融對決至少10打數的投手中，唯一對戰打擊率低於2成、甚至1成的投手，跟生涯打擊率0.397有極大落差。

蔡明晉目前是經典賽台灣隊的成員，賴鴻誠則是最大遺珠，僅入選投手替補名單，他昨天對日擔任佈局投手，中繼1局無失分。

中職投手對決王柏融（至少10打數）：

蔡明晋 16打數1安打 0.063打擊率

賴鴻誠 12打數1安打 0.083打擊率

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林子崴 11打數3安打 0.273打擊率

羅華韋 11打數3安打 0.273打擊率

羅力 32打數9安打 0.281打擊率

吉爾 17打數5安打 0.294打擊率

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邱品睿 10打數3安打 0.300打擊率

倪福德 20打數6安打 0.300打擊率

布魯斯 35打數11安打 0.314打擊率

歐文 12打數4安打 0.333打擊率

鄭凱文 21打數8安打 0.381打擊率

王鏡銘 13打數5安打 0.385打擊率

伍鐸 23打數9安打 0.391打擊率

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林晨樺 10打數4安打 0.400打擊率

江辰晏 15打數6安打 0.400打擊率

耐森 19打數8安打 0.421打擊率

藍斯佛 22打數10安打 0.455打擊率

彭識穎 11打數5安打 0.455打擊率

廖文揚 26打數12安打 0.462打擊率

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魔力 10打數5安打 0.500打擊率

力猛 21打數11安打 0.524打擊率

杜家明 16打數9安打 0.563打擊率

鄭錡鴻 12打數7安打 0.583打擊率