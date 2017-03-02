台日對抗賽》棄投從打揮3安 陽耀勳讓日網友好奇
2017/03/02 11:03
陽耀勳。（資料照，特派記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕台日對抗賽，中職聯隊首戰揮出17支安打，震驚日本媒體和網友們。除了「大王」王柏融的表現亮眼外，棄投從打的陽耀勳在這次比賽也有繳出3安打的成績，讓日本網友打趣說，可以回軟銀。
陽耀勳在首戰擔任開路先鋒，擊出3支安打，日本網友們對於陽耀勳棄投從打很好奇，還打趣說要不要回軟銀當代打，也有日本網友認為陽耀勳打擊時總是笑嘻嘻，有人稱讚陽耀勳的身體素質真的很好，許多網友認為他和弟弟陽岱鋼真的長得好像；另外，不少在現場的日本網友對陽耀勳的應援歌曲有興趣，紛紛拍下上傳。
中職聯隊首戰全場揮出17安打、灌進8分，其中陽耀勳單場3安、2得分，王柏融3安2得分3打點，林智平4安1得分，陳俊秀2安3打點，助中職聯軍以8：5擊敗日本武士隊。
陽耀勳。（資料照，特派記者林正堃攝）
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