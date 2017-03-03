WGC世錦賽》首度移師墨西哥 首回合米寇森6人並列領先

米寇森。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽今天首次在墨西哥進行WGC系列賽事，墨西哥錦標賽第1回合，包括米寇森在內的6名好手同以67桿並列第1。

這場比賽是世界錦標賽系列賽事之一，去年名為凱迪拉克錦標賽，在美國總統川普旗下的球場舉行，因為競選期間川普多次帶有歧視的發言，使得這場比賽不得不換地方舉辦，今年離開美國移師墨西哥。

第1回合今天完賽，左手名將米寇森和英格蘭好手韋斯伍德，都打出67桿並列領先，他們兩人是全場僅有的4名從1999年第1屆賽事打到現在還在賽場上的老手，其中的兩人，而且還非常有競爭力地打到並列第1。

同以67桿當排頭的還包括PGA錦標賽冠軍名將渥克、英國的費雪、西班牙的朗姆和美國的摩爾。

因為肋骨骨裂休兵7週的北愛爾蘭名將麥克羅伊，今天也首次上場比拚，他的肋骨傷處問題不大，但腸胃不舒服加上高原反應，使他整完幾乎都在馬桶上渡過，他還是打出68桿，暫時並列第7。這週若他能奪下冠軍，就有機會搶回世界球王寶座。

瑞典名將史坦森就沒那幸運，他只打了11洞就因為腸胃炎太嚴重退賽。

這次的場地Chapultepec俱樂部海拔7800英呎（約2380公尺），空氣相對稀薄，不少選手打出驚人的距離，美國的卡斯楚轟出407碼的超遠距離開球，米寇森也打出379碼，這是近幾年來他的球沒打中球車道的最遠一擊。現任球王D.強森在316碼的第1洞4桿洞，拿3號木桿開球，竟然直接打上果嶺，球還衝到後方的矮樹籬外出界，他以70桿暫時並列20名。

儘管大家都打得很遠，今天第1回合只有27人繳出紅字。渥克在比賽中段一度打到低標準桿6桿，但在第7、8洞連著兩洞都是距離打太遠誤事，讓他連吞柏忌。