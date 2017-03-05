MLB 》飆速153公里火球 李振昌後援1局連飆2K

李振昌。（資料照，法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕今年從日職轉戰美職洛磯隊的李振昌，力拚東山再起，今天熱身賽對戰水手，李振昌再次登板，後援1局無失分，飆出2K沒有被擊出安打，春訓防禦率仍是完美的「0」。

李振昌8局上登板投球，雖然面對首位打者投出保送，但他讓下棒打者Mike Freeman擊出飛球出局，隨後連續三振了Dario Pizzano和D.J. Peterson，順利守住該局，洛磯在8局下打回追平分，但9局上馬上掉分，終場洛磯以3：4輸給水手。

李振昌此役後援1局用了19球，11球為好球，無安打無失分，送出2次三振和1次四壞球保送，最快球速來到95英哩（約153公里）。春訓至今出賽2場，累積2局被敲1支安打，另有1次四壞保送和4次三振，防禦率仍保持「0」。