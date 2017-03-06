經典賽》分析A組戰力 美媒點出「台灣」
2017/03/06 16:27
台灣隊明天首戰將對上以色列。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕2017年世界棒球經典賽今天點燃戰火，將由A組的以色列對戰南韓揭開序幕，台灣，台灣與荷蘭、南韓、以色列同分在A組，美媒分析台灣隊戰力，認為要在分組突圍是一個相當艱鉅的任務，並看好荷蘭和南韓能晉級下一輪，而以色列將會是該組黑馬。
美國運動網站《SB NATION》的小熊隊專欄今分析A組各隊戰力，而報導指出，台灣隊本屆名單星光黯淡不少，一部分是旅外球員相繼退出，而另一部分則是國內職棒出現抵制徵召的情形。
雖然台灣隊預備名單有旅美強投王建民和王維中，但能不能出賽仍需要劃上問號，該專欄也特別提到，胡金龍和倪福德，2人都具有大聯盟的資歷。
該專欄也特別指出，「中華台北」就是「台灣」，但礙於政治因素所以只能用「中華台北」名義出賽，最後也提到，台灣隊要在強敵環伺的A組脫穎而出，是一件相當困難的事情。
相關新聞
- 經典賽》以色列對台先發確定 郭俊麟尬紅雀3A投手貝克
- 經典賽直擊》台灣閃過荷蘭王牌 明范登赫克對南韓先發
- 中職》台灣隊連打3天 洪總：投手調度是嚴苛考驗
- 經典賽直擊》南韓以色列開幕戰 「韓國柯P」開球
- 經典賽直擊》胡金龍出征 盼全世界看到台灣棒球
推薦新聞
-
經典賽Live》張元準2局控球不穩掉分 以色列先馳得點2017/03/06 18:19
-
中職》林承飛轟2分彈 桃猿熱身賽退天津獅2017/03/06 16:29
-
經典賽》以色列對台先發確定 郭俊麟尬紅雀3A投手貝克2017/03/06 15:57
-
MLB》自覺火力不足 瘋邦：2成打擊率是投手本份2017/03/06 15:25
-
NBA》波丹諾維奇化身板凳暴徒 關鍵三分彈退魔術（影音）2017/03/06 15:19