經典賽直擊》隊名是以色列 胡金龍：根本就是對美國隊

胡金龍。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天台灣隊以7:15不敵以色列，胡金龍說，「對方投手本來就不差，都是2、3A水準，沒有那麼好突破。」林智勝則說，「以色列打者真的很厲害！」

和以色列交手，胡金龍表示，不會覺得對方是以色列隊，會覺得他們就是美國隊，整個打球風格完全是小聯盟體系，球員不是說以前在以色列打棒球，而是從小就在美國長大、打球，球隊名字是以色列，但都是美國人。

胡金龍盛讚以色列是一支很強的球隊，他說，「以色列很強耶，有可能會贏荷蘭喔，即使日本對他們也不好打，每個投手上來球速都是145公里以上，沒有一個是球速慢的。」

胡金龍說，可能第一場比賽大家還沒放開，但今天比賽後半段大家有放開去打，現在第一場過了，就好好準備下一場，況且荷蘭投手沒有以色列這麼好，台灣隊還是有贏球機會。

今天以色列先發投手貝克（Corey Baker）投4.2局被敲3安，飆出3K、無失分，拿下勝投，表現相當精彩，林智勝表示，貝克的伸卡球投的非常好，會往內、外角兩邊跑，不好打。

以色列投手貝克。（特派記者陳志曲攝）

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