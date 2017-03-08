經典賽》沒對以色列情蒐 曾文誠嘆「一開始就亂成一團」

台灣隊將在晚間出戰強敵荷蘭。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔即時新聞／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽在前日展開，台灣昨日首戰以色列不但以15：7落敗，過程中還出現誇張失誤，令國內不少球迷感到失望。知名球評曾文誠感嘆，台灣隊此次沒有對以色列做情蒐，「一開始就亂成一團」。

資深球評曾文誠。（資料照，記者羅志朋攝）

曾文誠在ETtoday直播節目《雲端最前線》上談到，為推廣全球棒球參與，經典賽全面放寬參賽資格，只要血緣有沾到邊的選手皆能代表該國出賽。因此，雖然以色列在世界棒球排名僅41名，仍能把我們電的很慘。

曾文誠提到，以色列的選手多數在小聯盟體系打滾，資料不容易在網路上尋找，情蒐的確比較難以進行，但他強調，以色列在先前打資格賽的期間，就是情蒐最好的時機，「因為打贏資格賽才有前進南韓的機會，以色列必定會傾巢而出。」

但是，在資格賽進行期間，國內棒協和中職因爭取主導權發生惡鬥，導致台灣沒有派員情蒐。曾文誠認為，無論最後是哪個單位主導，應該都要先派人情蒐，坦言「一開始就亂成一團」。