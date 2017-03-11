吳志揚與廖正井早有嫌隙？ 傳中職、棒協不合主因是...
2017/03/11 10:16
中職會長吳志揚（圖）與棒協理事長廖正井傳有嫌隙。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊這次在經典賽上連吞3敗，引發國人對中華民國棒球協會的質疑，有球迷發起解散棒協的活動，據媒體報導，其實中職和棒協早就不合，原因和中職會長吳志揚與棒協理事長廖正井產生嫌隙有關。
中華民國棒球協會理事長廖正井。（資料照，記者陳志曲攝）
《聯合報》報導，中職、棒協及體育署曾三方開會，會議中討論出2015年世界十二強棒球賽與2017年經典賽國家隊皆由棒協負責報名、徵召球員，中職則負責組訓。在十二強棒球賽時雙方合作良好，不過隔年就爆出雙方不合，傳出是因吳志揚與廖正井有嫌隙，這也讓當初參與協調的棒界人士很錯愕。
吳志揚指出，中職和棒協本來就有自己的立場，中職是依照4球團決議，從上次十二強棒球賽後，認為應由聯盟全程主導，他們才比較願意參加，所以中職就去幫忙爭取，但棒協不同意，體育署最後的裁示也是如此，也就只好尊重。
廖正井則強調，棒協沒有堅持爭取台灣隊的主導權，是體育署最後拍板由誰主導，絕對不是外面傳的棒協與中職在內鬥！
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