經典賽》自己的國球自己救！網友號召球迷325上街

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在經典賽分組預賽吞下3連敗，下屆將從資格賽打起，這樣的結果引發國人不滿，將矛頭指向負責組訓的中華民國棒球協會，網友在臉書發起「無限期支持棒協解散改組！」的活動，原本預計3月18日遊行，但由於路權申請的時限問題，加上目前參與人數已達5萬人，需要更周全的準備，以及考量多數球迷可參與的時間，決定延後一個禮拜在3月25日舉辦「棒協要改革，國球自己救」遊行活動。

該活動新聞稿指出，為了團結大家愛棒球的心，為了讓政府及棒協聽見球迷的聲音，當天號召球迷以立法院前為集合點，要求立法委員必須儘速處理專法設立，然後一路遊行至體育署的主舞台，進行陳抗，將球迷憤怒的聲音喊出來。

有球迷在3月25日發起遊行活動，剛好是中華職棒開幕戰開打時間，活動規劃陳抗結束時間為下午4點，讓部分要到球場觀賽的球迷朋友們可以同時參與遊行及棒球賽事。

網友在臉書號召球迷3月25日上街遊行。（圖擷自臉書）

