中職》富邦先發土投輪值4搶2 力猛明早抵台

力猛春訓備戰。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕富邦悍將投手戰力充足，開季5大先發輪值除了3洋投羅力、力猛、前猿隊左投神盾，剩下2個位置將是年輕本土投手4搶2，包括黃亦志、范玉禹、林政賢、陳明軒都有機會。

富邦今晚開始進行6場公辦熱身賽，將讓神盾、開幕戰先發王牌羅力、黃亦志、范玉禹、林政賢、陳明軒6人各先發1場，持續觀察狀況。

培養本土先發投手是富邦悍將目標之一，今年先發輪值也已規劃多個版本，總教練葉君璋說，扣除洋投，黃亦志等4位年輕土投目前看起來都不錯，是輪值優先考慮人選，「其實陳仕朋也不錯，但他會先待在二軍。」

投手教練余文彬表示，沒搶到一軍先發的2人，會放在二軍繼續先發，按輪值調整，需要時就能上一軍銜接。

至於參加經典賽的倪福德、蔡明晉，葉總表示，由於兩人在國家隊是中繼、後援，只投1、2局，因此開季會先擺在牛棚，觀察投球數和身體狀況，視情況再排回先發，避免受傷。

葉總也特別讚賞經典賽表現亮眼的林晨樺，「晨樺確實在那段時間看來成長很多，其實從去年下半季就看得出來，調整投球動作，心態也成長，才會一直想推薦他去國家隊。」

此外，身兼加拿大隊國手的力猛，也已結束經典賽任務，明早就會和老婆、小孩一起回到台灣。

黃亦志春訓備戰。（資料照，記者黃志源攝）