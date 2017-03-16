經典賽》變髮圖強？ 波多黎各球員們各個「染金」

波多黎各球員頭髮染金。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽未嘗敗績的波多黎各，球員們的髮型紛紛「染金」，還有球員將經典賽的標緻「剃」在頭上，而當家鐵捕莫里納（Yadier Molina）在染金髮後，有國外網友打趣說像不良少年。

波多黎各會想要「染金」，主要是學多明尼加上屆奪冠時，都在「宣揚」家鄉水果芭蕉，有人更是天天吃，這也被視為冠軍的幸運物。因此波多黎各有樣學樣，有球員染金髮、也有球員把鬍子染成金色，投手桑提亞哥（Hector Santiago）更狂，將整個頭剃成經典賽的標緻。

波多黎各球員頭髮染金。（歐新社）

鐵捕莫里納。（法新社）

索托。（法新社）

桑提亞哥將整個頭剃成經典賽的標緻。（圖片取自推特）

貝爾川。（Carlos Beltran）。（圖片取自大聯盟官網）

波多黎各球員頭髮染金。（歐新社）