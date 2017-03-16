揮別HBL失利 南山、滬江攜手為國爭光
2017/03/16 18:36
HBL亞軍南山高中從ISF世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽脫穎而出。（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕2017 ISF世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽，今日男子組與女子組最終代表隊伍正式出爐，由105學年HBL男子組亞軍南山高中與女子組季軍滬江高中脫穎而出。
南山結束HBL爭霸後，僅休息3天，即開始進行簡單的訓練，靠著主力班底吳沛嘉、張鎮衙、陳又瑋，從昨日先退泰山高中、再勝東泰高中，決賽又以55：49打敗能仁家商，取得最終代表權。主帥許時清為這回子弟兵的表現打90分，希望大夥能藉由出國比賽的機會，能學到更多東西。
滬江高中高三主力林蝶、陳育緹尚未超齡，這回領軍大夥連續打敗南山高中、永仁高中，決賽以75：64打敗北一女中，表現精彩的陳育緹說：「這回總算能在這裡報仇成功，很期待能去克羅埃西亞玩。」
國際學校體育總會（I.S.F.）主辦之「世界中學生籃球錦標賽」將於2017年4月30日在克羅埃西亞正式開打。
HBL季軍滬江高中從ISF世界中學生籃球錦標賽代表隊選拔賽脫穎而出。（記者林岳甫攝）
陳又瑋很期待去克羅埃西亞看世界。（記者林岳甫攝）
陳又瑋很期待去克羅埃西亞看世界。（記者林岳甫攝）
林蝶鞏固禁區，表現精彩。（記者林岳甫攝）
陳育緹表現精彩，總算率隊打敗北一女與永仁。（記者林岳甫攝）
張鎮衙拼到快抽筋，終於能出國比賽。（記者林岳甫攝）
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