網球》印第安泉公開賽 瓦林卡晉級4強
2017/03/17 18:22
瓦林卡（左）、提姆（右）。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕ATP積分1000的印地安泉公開賽進行到四強戰，籤表上半部搶先取得四強門票的為第3種子瓦林卡（Stan Wawrinka）及西班牙選手卡瑞諾布斯塔（Pablo Carreno Busta），下半部8強賽將在台灣時間明天凌晨進行。
瓦林卡今天中午面對賽會第8種子奧地利好手提姆（Dominic Thiem）展開三盤大戰，兩人各拿一盤後在決勝盤打到搶7，最後瓦林卡技高一籌以6：4、4：6、7：6贏得比賽。而世界排名23的卡瑞諾布斯塔在8強戰中與烏拉圭選手邱瓦斯（Pablo Cuevas）也上演三盤激戰，決勝盤也來到搶7，卡瑞諾布斯塔以6：1、3：6、7：6勝出。
籤表下半部將由世界排名18的美國好手索克（Jack Sock）對決第4種子日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori）；16強拍落前球王喬科維奇（Novak Djokovic）的澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）強碰今年狀態再創巔峰的費德爾（Roger Federer）。
錦織圭。（法新社）
基里奧斯。（法新社）
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