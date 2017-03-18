UBA》下半場回神 健行逆轉輔大首闖冠軍戰

健行科大拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕健行科大身為頭號種子，今天在四強戰面對輔仁大學，上半場一度居31：35落後，下半場修正過後，逆轉對手，終場以81：72擊敗對手，隊史首闖冠軍戰。

健行科大石博恩替補上陣拿下16分，陳冠毅攻下全隊最高18分，包含三個三分球，他表示，上半場手感不好，學長還是一直鼓勵，教練也叫他持續出手。

陳冠毅畢業於能仁家商，高中曾一嚐奪冠滋味，如今距離大學首冠僅一步之遙，陳冠毅透露，球隊氛圍跟當時有點像，向心力很夠，學校也都很支持。

至於明日冠軍戰，陳冠毅表示，就是放開來打，八強時看到第二種子義守意外落敗，也算是一種警惕。

健行科大教練劉孟竹表示，已經打到這裡了，誰不想拿冠軍呢，不希望球員明天帶著難過的心情離開球場。

健行科大石博恩（中）替補拿下16分。（記者陳志曲攝）

健行科大陳冠毅（中）拿下全隊最高18分。（記者陳志曲攝）

健行科大陳冠毅（中）投進三分為自己歡呼。（記者陳志曲攝）