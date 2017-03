費爸揪喬帥組合唱團 美網邀今年來表演

費爸和網球好手迪米特洛夫、哈斯在鋼琴旁唱歌。(圖擷自推特)



〔即時新聞/綜合報導〕18座網球大滿貫球王「費爸」費德爾(Roger Federer)最近貼出1段影片,片中他與其他網球好手大開金嗓唱歌,優美歌聲讓美國網球公開賽(US Open)提出邀約,希望他們可以在大滿貫比賽上表演。

鏡頭卻突然轉到喬科維奇的房間,他將雙腿跨在辦公桌上,張開雙手繼續接著唱。(圖擷自推特)



費德爾昨天在推特寫到,他和朋友們想要成立合唱團,然後他貼出1段影片,片中他與現在世界排名第13的網球好手迪米特洛夫(Grigor Dimitrov)以及38歲德國網球老將哈斯(Tommy Haas)一同在鋼琴旁唱芝加哥合唱團的《Hard To Say I'm Sorry》。

然而當3人唱得正開心時,鏡頭卻突然轉到前球王喬科維奇(Novak Djokovic)的房間,他將雙腿跨在辦公桌上,張開雙手繼續接著唱,而費德爾也不忘在影片中加上「videobomb(亂入)」字樣調侃。

在喬科維奇獨自唱完他的段落後,3位網球好手才又繼續用美聲將歌曲唱完。這段影片在網路上受到網球迷瘋傳,大滿貫比賽之一的美國網球公開賽官方更提出邀約,「我們現在還在公開招募今年美網『Arthur Ashe Kids Day』活動表演者,如果你們有意願很歡迎。」

No seriously, we're actually starting a boyband: The one handed #BackhandBoys ????????????@GrigorDimitrov @TommyHaas13 @officialdfoster @DjokerNole pic.twitter.com/DtTSu39KIM