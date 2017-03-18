費爸揪喬帥組合唱團 美網邀今年來表演
2017/03/18 21:32
費爸和網球好手迪米特洛夫、哈斯在鋼琴旁唱歌。（圖擷自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕18座網球大滿貫球王「費爸」費德爾（Roger Federer）最近貼出1段影片，片中他與其他網球好手大開金嗓唱歌，優美歌聲讓美國網球公開賽（US Open）提出邀約，希望他們可以在大滿貫比賽上表演。
鏡頭卻突然轉到喬科維奇的房間，他將雙腿跨在辦公桌上，張開雙手繼續接著唱。（圖擷自推特）
費德爾昨天在推特寫到，他和朋友們想要成立合唱團，然後他貼出1段影片，片中他與現在世界排名第13的網球好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）以及38歲德國網球老將哈斯（Tommy Haas）一同在鋼琴旁唱芝加哥合唱團的《Hard To Say I'm Sorry》。
然而當3人唱得正開心時，鏡頭卻突然轉到前球王喬科維奇（Novak Djokovic）的房間，他將雙腿跨在辦公桌上，張開雙手繼續接著唱，而費德爾也不忘在影片中加上「videobomb（亂入）」字樣調侃。
在喬科維奇獨自唱完他的段落後，3位網球好手才又繼續用美聲將歌曲唱完。這段影片在網路上受到網球迷瘋傳，大滿貫比賽之一的美國網球公開賽官方更提出邀約，「我們現在還在公開招募今年美網『Arthur Ashe Kids Day』活動表演者，如果你們有意願很歡迎。」
No seriously, we're actually starting a boyband: The one handed #BackhandBoys ????????????@GrigorDimitrov @TommyHaas13 @officialdfoster @DjokerNole pic.twitter.com/DtTSu39KIM— Roger Federer （@rogerfederer） 2017年3月17日
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