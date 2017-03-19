LPGA創建者盃》諾奎絲特61桿刷新場地紀錄躍居領先 龔怡萍排名小升
2017/03/19 10:05
諾奎絲特。（資料照，歐新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕瑞典好手諾奎絲特今天在LPGA Bank of Hope創建者盃高球賽第3回合，打出61桿，刷新球場最低桿紀錄，並以總計195桿躍居領先。
諾奎絲特今天打下1個老鷹、9個博蒂，低於標準桿11桿的61桿完賽，這也追平她的生涯最低桿紀錄。
諾奎絲特說：「來到這裡就像回到家一樣，人們總是說，心在哪裡家就在那裡，雖然大家都知道我是瑞典人，但這週我和朋友們相處得很愉快。」她是亞歷桑那州大的畢業校友。
目前她以兩桿之差，領先美國名將路易絲和泰國的艾莉雅，她們兩人今天都打出66桿。南韓柳蕭然這回合繳出64桿，以總計198桿暫居第4。
唯一晉級的台灣女將龔怡萍，這回合打出5個博蒂、無柏忌的67桿，總計205桿排名小升至並列33名。
龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）
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