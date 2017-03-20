NBA》湖人公鹿大亂鬥 聯盟重罰3人共228萬
2017/03/20 09:25
〔體育中心／綜合報導〕湖人公鹿日前在場上發生大亂鬥，楊恩（Nick Young）及羅素（D'Angelo Russell）與公鹿中鋒孟羅（Greg Monroe）爆發肢體衝突，三人皆遭驅逐出場，聯盟今天公佈懲處，孟羅被重罰3.5萬美元（新台幣106萬元），而楊恩和羅素則各被罰款2.5萬美元（新台幣76萬元）和1.5萬美元（新台幣46萬元）。
湖人18日主場迎戰公鹿，楊恩第三節上籃時，遭到公鹿新秀布洛格登（Malcolm Brogdon）犯規，楊恩氣得推了對手一把，此時一旁的公鹿中鋒孟羅衝上前反推他，兩隊隨即爆發衝突，當事人楊恩與孟羅都遭到驅逐出場，而羅素因為動作太大也被趕出場。
楊恩第三節上籃時，遭到公鹿新秀布洛格登犯規。（資料照，美聯社）
楊恩與孟羅爆發衝突。（資料照，美聯社）
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