陽岱鋼超疼老婆 當年小夫妻在日本這樣過...

陽岱鋼和妻子謝宛容之前回台東老家，爸爸陽德興（中）笑得超開心。（取自陽岱鋼臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕球星陽岱鋼被週刊爆料跟家族失和，親友看不慣陽岱鋼夫妻坐擁豪宅，父親卻開聯結車、租破屋，還有親友指陽岱鋼的老婆謝宛容，阻攔買屋給陽父，對陽家吝嗇，不過都被友人一一反駁。而陽岱鋼跟老婆的愛情故事，至今傳為佳話，當年陽岱鋼3度求婚，2010年底的比賽中場、在上萬球迷見證下，終於求婚成功，現在育有兩個可愛女兒。

《鏡傳媒》報導，謝宛容如今被陽家親友形容得跟惡媳婦一般，但謝宛容當年陪著陽岱鋼赴日發展，陽岱鋼還是北海道火腿隊二軍時，還是女友的她就義無反顧到日本陪伴，小倆口身上只有100萬元台幣，住在札幌郊區省吃儉用。友人透露，謝宛容在陽岱鋼最苦的時候陪他走過，絕非陽家親友口中愛慕虛榮的女人。至於謝宛容被謝家親友說愛買名牌，也是因為陽岱鋼有和COACH品牌合作，是廠商送的。

網路上還流傳一封謝宛容寫給陽岱鋼的信，內容提到，謝宛容本來對陽岱鋼的第一印象不太好，但相處久了才發現，原來他很單純，連約吃飯都會結巴，且很孝順，簽約金和薪水會匯回台灣幫助家人改善生活。當年在二軍的日子，雖然很長很苦很煎熬，但無論如何都要支撐陽岱鋼的夢想。雖然全家人至今還沒有一起去過動物園，但也理解這是身為公眾人物的不便，即使聚少離多，「你依然是女兒心中的無敵超人。」