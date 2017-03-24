NBA》輪休引爭議 庫班：全國直播別這麼做

庫班（中）對輪休有自己的看法。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕小牛老闆庫班（Mark Cuban）最近發表自己對球員輪休，以及總裁席爾瓦（Adam Silver）發函給各隊老闆的看法。庫班認為，各隊在全國直播的比賽輪休會損害贊助廠商、轉播單位的利益。

「我認為總裁的做法正確，」庫班說，「即使你想讓球星輪休，至少不要在全國直播的比賽這麼做。漫長的球季裡，球員們不得不疲於奔命，但與此同時，聯盟也有人也為了商業利益而工作，柯爾（Steve Kerr）說得沒錯，這會危及每一個相關人員的收入。收入的減少可以補救，也可能無法補救。」

但庫班也不完全支持輪休：「球隊老闆看到總裁發函後，總不能這樣對教練團說：『看來我們是聯盟選定的熱門球隊，那就先讓球星輪休，下一場電視直播再上場。』」