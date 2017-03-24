羽球》新加坡超級賽籤表出爐 台灣好手傾巢而出

戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017新加坡羽球超級系列賽籤表出爐，男單林丹與李宗偉缺席，台灣選手王子維首輪碰上強敵；戴資穎在女單首輪碰上對戰6連勝的泰國老對手金達蓬（Nitchaon Jindapol）。

男子單打，丹麥名將約根森（Jan O Jorgensen）是大會第1種子，第2種子中國選手諶龍將再度與來自台灣的王子維交手，王子維以21：18、8：21、21：18獲勝。大會第6種子的周天成籤運不佳，首輪碰上對戰5連敗的法國選手萊維德斯（Brice Leverdez），許仁豪則將與馬來西亞選手祖法利（Zulfadli Zulkiffli）交手。

女單方面，戴資穎碰上金達蓬，江美慧碰上印尼選手拉曼迪尼（Hanna Ramadini），許雅晴碰上新加坡選手梁曉宇，李佳馨抽到資格賽選手，若獲勝可望碰上西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）。白馭珀將碰上香港選手葉姵延，如果獲勝則有機會碰上南韓好手成池鉉。

男子雙打，台灣的李哲輝、李洋組合將碰上來自丹麥的寇丁（ Mads Pieler Kolding）、彼得森（Mads Conrad-Petersen）；陳宏麟與王齊麟將再度碰上印尼的普拉塔瑪（Angga Pratama）、蘇華迪（Ricky Karanda Suwardi）；盧敬堯與楊博涵將碰上日本組合遠藤大由、渡邊勇大；李勝木與蔡佳欣則碰上大會第2種子，馬來西亞的吳蔚昇、陳蔚強。

女子雙打，姜凱心與洪詩涵將碰上泰國組合巴宗哉（Rawinda Prajongjai）與宗功攀（Jongkolphan Kititharakul）；許雅晴、吳玓蓉將碰上馬來西亞的許嘉雯、溫可微。混雙項目，林家佑、吳玓蓉碰上大會第1種子、中國組合鄭思維、陳清晨；盧敬堯、姜凱心抽到資格賽組合，李洋、許雅晴則將與印尼組合艾菲安（Alfian Eko Prasetya）、紹菲卡（Annisa Saufika）交手。