羽球》新加坡超級賽籤表出爐 台灣好手傾巢而出
戴資穎。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕2017新加坡羽球超級系列賽籤表出爐，男單林丹與李宗偉缺席，台灣選手王子維首輪碰上強敵；戴資穎在女單首輪碰上對戰6連勝的泰國老對手金達蓬（Nitchaon Jindapol）。
男子單打，丹麥名將約根森（Jan O Jorgensen）是大會第1種子，第2種子中國選手諶龍將再度與來自台灣的王子維交手，王子維以21：18、8：21、21：18獲勝。大會第6種子的周天成籤運不佳，首輪碰上對戰5連敗的法國選手萊維德斯（Brice Leverdez），許仁豪則將與馬來西亞選手祖法利（Zulfadli Zulkiffli）交手。
女單方面，戴資穎碰上金達蓬，江美慧碰上印尼選手拉曼迪尼（Hanna Ramadini），許雅晴碰上新加坡選手梁曉宇，李佳馨抽到資格賽選手，若獲勝可望碰上西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）。白馭珀將碰上香港選手葉姵延，如果獲勝則有機會碰上南韓好手成池鉉。
男子雙打，台灣的李哲輝、李洋組合將碰上來自丹麥的寇丁（
女子雙打，姜凱心與洪詩涵將碰上泰國組合巴宗哉（Rawinda Prajongjai）與宗功攀（Jongkolphan Kititharakul）；許雅晴、吳玓蓉將碰上馬來西亞的許嘉雯、溫可微。混雙項目，林家佑、吳玓蓉碰上大會第1種子、中國組合鄭思維、陳清晨；盧敬堯、姜凱心抽到資格賽組合，李洋、許雅晴則將與印尼組合艾菲安（Alfian Eko Prasetya）、紹菲卡（Annisa Saufika）交手。
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