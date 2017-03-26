NBA》MVP好難選 鵜鶘教練建議選兩個

鵜鶘教練詹崔建議能選出雙MVP。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽將在幾周後結束，而越到尾聲，年度MVP的人選討論就越熱烈。目前以火箭球星哈登（James Harden）和雷霆當家球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）的呼聲最高。因此鵜鶘教練詹崔（Alvin Gentry）就建議，聯盟今年可以選出雙MVP。

哈登與魏斯布魯克今年都打出生涯年，哈登目前為本季聯盟助攻王，場均可送出11.3次助攻，得分29.5分也高居聯盟第二。而魏斯布魯克本季目前已完成35次大三元，且非常有機會能在賽季結束後，締造場均大三元的紀錄。

哈登與魏少的優異表現讓他們成為MVP的熱門人選，而騎士詹姆斯（LeBron James）與馬刺雷納德（Kawhi Leonard）也常列入討論。因此詹崔就認為，應該選出雙MVP。「我認為今年幾乎可以選出雙MVP，每個人都很艱難地從兩個優秀的人做出抉擇，但如果可以選出兩個人就沒這個問題。」

哈登為本季助攻王。（今日美國）

魏斯布魯克至今已拿下35次大三元。（今日美國）