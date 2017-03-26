MLB》今年不痛了 達比修有首次主投開幕戰

日籍投手達比修有確定開幕戰先發。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕遊騎兵主帥班尼斯特（Jeff Banister）今天證實台灣時間4月4日開幕戰確定由日籍強投達比修有擔任，對上去年美聯冠軍印地安人，揮別過去5個球季的傷痛紛擾，這將是達比修首次主投開幕戰。

達比修在日職日本火腿隊5度擔任開幕戰先發投手，2012年轉戰大聯盟，他雖然在2014年被欽點開幕戰，可惜因傷跳過輪值，之後又因開刀根治手肘，2015年球季報銷，直到去年季中才歸隊，今年球季健康出發的他，目前在春訓4場熱身賽先發，12.2局拿下2勝，防禦率2.84。

班尼斯特表示，達比修就是遊騎兵輪值1號，開幕戰重任交給他無庸置疑，「他就是我們先發輪值裡最棒的投手，他已經準備了一年，而他也將帶領我們有個好的開始。」班尼斯特指出，達比修最重要的就是健康，「不僅是手臂，還有整個身體，達比修去年康復歸隊，對陣容有很大的幫助，而且他的身材很好，精神上也是球隊支柱，他想成為地表最強投手，而他現在不但健康，也準備好了。」

錯過2年前的開幕戰，達比修在稍早透過推特抒發對這次機會的珍惜，以及術後的心境，也很感謝妻子和家人的支持，他也對新球季相當有信心，「我有個非常棒的春訓，也迫不及待展開新球季了。」除了達比修，洋基推派田中將大開幕出戰，首次有2名日籍投手於大聯盟開幕戰先發。

遊騎兵自2006-09年賽季都由米爾伍德（Kevin Millwood）連續3年主投開幕戰，之後8年開幕戰先發投手每年都換人，去年是海默斯（Cole Hamels）擔綱。遊騎兵尚未公布輪值排序，但人選確定有海默斯、培瑞茲（Martin Perez）和葛瑞芬（A.J. Griffin）。