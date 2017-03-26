NBA》尼克Gotcha！馬刺本季全聯盟都贏過一輪
2017/03/26 11:11
〔記者林宗偉／綜合報導〕經過例行賽71場征戰，西部傳統勁旅馬刺已經將聯盟其他28隊都打敗過1次，今在主場面對尼克再以106：98拿下勝利，終於把最後一塊拼圖蒐集完成。
上次馬刺遠征麥迪遜花園廣場以90：94慘遭滑鐵盧，此役於自家地盤再相會，趁著尼克一哥安東尼膝傷缺陣，首節就領先雙位數，上半場結束已保有61：43的優勢，儘管末節差距一度被縮小到3分差，黑衫軍還是能穩住陣腳守住勝利。
馬刺以雷納德（K. Leonard）拿下29分最高，艾德瑞吉與P.加索也皆有19分、10籃板的「雙十」進帳。尼克則以羅斯、赫南高梅茲（W. Hernangomez）各轟24分最出色。
雷納德拿下最高29分。（USA Today）
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