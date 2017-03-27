MLB》陳偉殷飛球太危險 男子一個MOVE鎮住全場（影音）
2017/03/27 14:55
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚與紅雀熱身賽，台灣投手陳偉殷先發，5局下半，殷仔對決打者佛勒（Dexter Fowler），被敲出一記界外球，一名男球迷手握啤酒，另一手徒手接球，美技獲得周圍球迷喝采。
佛勒最後從陳偉殷手中敲出安打，加上三壘手迪崔奇（Derek Dietrich）失誤上二壘，隊友卡本特（Matt Carpenter）高飛犧牲打，佛勒跑回1分，這分不算在陳偉殷的自責分。
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