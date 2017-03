MLB》陳偉殷飛球太危險 男子一個MOVE鎮住全場（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚與紅雀熱身賽,台灣投手陳偉殷先發,5局下半,殷仔對決打者佛勒(Dexter Fowler),被敲出一記界外球,一名男球迷手握啤酒,另一手徒手接球,美技獲得周圍球迷喝采。

佛勒最後從陳偉殷手中敲出安打,加上三壘手迪崔奇(Derek Dietrich)失誤上二壘,隊友卡本特(Matt Carpenter)高飛犧牲打,佛勒跑回1分,這分不算在陳偉殷的自責分。