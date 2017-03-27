中職》嗨翻台南主場 統一獅邀蛋堡開唱兼開球

新生代饒舌鬼才「蛋堡」杜振熙4月8日將擔任統一師的開球嘉賓。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅4月4日台南主場開幕戰首戰，特別邀請天生歌姬A-LIN賽前為開幕戰開唱，緊接著當週統一獅主場賽事四月將推出「WONDERFUL TAINAN 台南好好玩」，4月8日邀請正港台南囝仔的新生代饒舌鬼才「蛋堡」杜振熙也將來到猛獅主場，用饒舌音樂一起嗨翻台南棒球場！

畢業於台南一中的蛋堡，在高中時代便與學弟組團創作出傳唱至今的台南一下地下校歌「Skool Life一中生活」，就讀大四那一年正式加入以饒舌音樂為主體的新興唱片公司「顏社」，出道後創作出許多膾炙人口的歌曲，2013年更以「你所不知道的杜振熙之內部整修」專輯入圍金曲獎最佳男歌手、最佳專輯及最佳專輯製作人三項大獎；而除了自己的作品之外，蛋堡也曾與張惠妹、MC HOTDOG、韋禮安、葛仲珊等許多知名歌手合作，他的音樂不管在主流及非主流的領域中都佔有一席之地。可以說是最受到矚目的新生代饒舌歌手！

統一獅隊原本有意在去年的府城主題日就邀請蛋堡到球場與大家見面，因檔期緣故無法成行，今年球團再次邀請，同為台南出身的蛋堡也爽快答應合作，除了要在現場帶來Live演出，當天也將穿上專屬球衣擔任開球嘉賓。