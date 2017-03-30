NBA》主場被灰狼逆轉 喬治怒批隊友態度

〔體育中心／綜合報導〕溜馬昨天在主場以114：115輸給灰狼，喬治（Paul George）攻下全隊最高的37分，但隊友在末節失誤連連，成為輸球主因。賽後傳出，部分溜馬球員態度消極，遭喬治嚴詞批評：「有些人似乎覺得勝負無關緊要，沒有為球隊取勝的榮譽心。」

「我們得拿出職業球員的態度，努力守下主場才是，」喬治賽後說，「尤其是碰上無緣季後賽的球隊更應該全力取勝，」面對仍不到30勝的灰狼，溜馬在最後3分20秒還以112：106領先，終場卻被對手逆轉。

溜馬目前仍以37勝37敗排東部第7，距離第6的公鹿與第8的熱火都是1場差距。喬治對此表示：「目前情況很艱難，我們在主場輸掉必須贏的比賽。我們知道自己客場表現不好（溜馬客場成績為11勝25敗），卻在主場不慎落敗。」

喬治獨得37分，溜馬卻被灰狼逆轉。（資料照，USA Today）