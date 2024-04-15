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備戰全中運放棄假期！屏東三國中40生到中小聯運八金學校集合齊打拳

2024/04/15 16:35

屏東3間國中的拳擊選手在假期回到崇文國中練拳。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣近年學生拳擊成績突出，為備戰4月下旬的全國中等學校運動會（簡稱全中運），九如國中、來義高中國中部的拳擊隊在假期就特別「移地訓練」，到今年於屏東中小聯運打下8金的內埔崇文國中切磋練拳，全力為屏東爭取佳績。

崇文國中拳擊隊已有40年以上歷史，校友成績驚人，其中最受矚的就是亞運銀牌選手賴主恩，今年該校也在中小聯運奪下8金，可說是縣內大贏家，為了備戰接下來的全中運，拳擊隊假日也要練習，就為在全中運舞台上取得好成績。

縣內九如國中、來義高中國中部等，亦都有選手要參加全中運，因此假期就齊聚崇文國中一同練拳，加上回校自主訓練的屏北高中國手、校友林謙等，最多有近40人到校訓練，在操場一字排開，場面氣勢驚人，大家都決定要一致團結對外，為屏東爭取好成績。

崇文國中拳擊教練林源說，學校拳擊隊29人中，有16位選手具全中運資格，其中46公斤級的陳祈恩是去年全國總統盃金牌，連過3關奪下金牌；另名66公斤的周伯虔則是去年總統盃金牌及全中運銅牌，雖然國手選拔因節奏未調配最佳狀態未獲資格，但他已矢言要在全中運討回，以奪牌證明自己。

屏東3間國中的拳擊選手在假期回到崇文國中練拳。（記者陳彥廷攝）

屏東3間國中的拳擊選手在假期回到崇文國中練拳。（記者陳彥廷攝）

左陳祈恩、右周白虔。（記者陳彥廷攝）

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