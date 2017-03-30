NBA》蛻變後的林書豪 馬里昂：我喜歡這小子
2017/03/30 13:45
林書豪。（資料照，法新社）
〔記者卓佳萍／台北報導〕NBA退役球星馬里昂擔任國泰籃球大使，近日造訪台灣，他今天接受台灣平面媒體專訪，當談到曾交手的林書豪，馬里昂透露，他很欣賞豪小子。
馬里昂從騎士隊退休，將近兩年時間，「林來瘋」時期，馬里昂當時也是現役球員，他表示，現在的林書豪跟當初的林來瘋已是完全不同的球員了，他的天賦是無庸置疑的，現在效力布魯克林的他表現更趨於穩定，變得更為成熟，「我蠻喜歡他的」。
退役不久的馬里昂仍非常關注NBA球賽，請他預測今年總冠軍時，他直言，今年會是西強東弱的局面，哪一隊贏得西部冠軍，最後就能奪下總冠軍，「勇士跟馬刺都很強。」
馬里昂曾在小牛隊奪下總冠軍，是否因為有了這枚戒指，讓他更容易選擇退役這條路，他表示，多少都有關聯，很多頂尖球員這輩子可能季後賽首輪都過不了，他則擁有這樣的光環，「我當然也想拿更多冠軍，但不想窩在板凳，消極地留在NBA，要打就要當一名主力。」
馬里昂今天接受台灣平面媒體專訪。（記者卓佳萍攝）
馬里昂今天接受台灣平面媒體專訪。（記者卓佳萍攝）
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