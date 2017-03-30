SBL》走出前2年低潮 黃鎮沒想過奪冠場景

黃鎮。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕去年囊括進步獎、年度第六人，黃鎮今晚繳出11分5籃板，追在先發4人後，也是替補球員最佳，看著球隊橫掃對手拿到隊史第2冠，對黃鎮而言相當難忘。

黃鎮在第3戰跳出來當英雄，特別是決勝節3記三分彈撲滅裕隆氣勢，也幫助達欣率先聽牌，今天三分球5投2中，拿下11分，則是替補最佳。一路從去年的最佳第六人、進步獎（聯盟第一人同時包辦），到今年奪冠，黃鎮表示，這2年有太多要感謝的人。

「這是我第一次拿冠軍，這個場景沒有想像過，能走到這裡就是開心吧！」SBL打到第4年，黃鎮說，在最早的前2年，很感謝球隊、教練、朋友，｢在我低潮的時候，他們都沒有放棄我，走過來很辛酸，能有這個美好的結果，我覺得很值得。」

冠軍戰最後2場都有出色發揮，黃鎮表示，關鍵在心態，「我一直勉勵自己，跟自己說放輕鬆、平常心，一步一步來，把眼前的事情做好。」