ANA Inspiration高球賽》第二回合未能完賽 龔怡萍可望晉級

挪威名將彼德森。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子大賽ANA Inspiration 高球賽第2回合，今天戰至天黑仍未能完賽。停賽時挪威名將彼德森已經打完36洞，以總計137桿躍居第1。

台灣女將龔怡萍完成第2回合前9洞，維持平盤，目前總計低於標準桿2桿，並列25名，當地週六清晨要先補賽，她可望晉級。

曾雅妮和錢佩芸今天補賽後續打第2回合，兩人都以75桿完賽，曾雅妮總計150桿，錢珮芸151桿，排名都在90名外，跨過晉級門檻的機會渺茫。

ANA Inspiration 高球賽第2天先進行第1回合的補賽，隨後進行第2回合，曾雅妮連打27洞，只抓到3個博蒂，挨了3個柏忌和兩個雙柏忌，總計高於標準桿6桿。錢珮芸抱病上場，打了31洞，最後高於標準桿7桿。

龔怡萍下午出發，第2回合打了9洞，博蒂、柏忌各打兩個，這回合維持平盤，將在台灣時間今天深夜10時15分回到球場補賽。

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）