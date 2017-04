MLB》直接動手！這些「茶壺風暴」更火爆（影音）

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將球星林哲瑄日前在臉書發文,遭揣測是暗酸隊友林益全守備不積極,意外引發議論,而隊友之間相互不對盤的事件,大聯盟也經常上演,而近期最令人印象深刻的正是國民強打少年哈波(Bryce Harper)與終結者「寶貝碰」佩柏本(Jonathan Papelbon)在休息室的鎖喉事件,以下為大聯盟隊友衝突事件。

國民:哈波VS.佩柏本

2015年時,哈波和佩柏本在休息室互噴垃圾話,佩柏本酸他:「嘿你該打回分數的阿!那可是個…飛球出局!」,哈波也不甘示弱回嘴開嗆,隨後佩柏本出手掐住哈波脖子,兩人扭打成一團。





Your browser does not support iframes.

小熊:贊布拉諾(Carlos Zambrano)VS.巴雷特(Michael Barrett)

2007年時,小熊投手「大Z」贊布拉諾因為不滿隊上捕手巴雷特表現,回到休息室後斥責巴雷特,兩人也大打出手,巴雷特事後掛彩送醫。

紅襪:曼尼(Manny Rameriz)VS.尤克里斯(Kevin Youkilis)

個性奔放的曼尼過去在紅襪也曾跟隊友尤克里斯在休息室裡起衝突,兩人互噴垃圾話的場面也被轉播畫面記錄下來。

Your browser does not support iframes.

巨人:邦茲(Barry Bonds)VS.肯特(Jeff Kent)

大聯盟全壘打王邦茲與前巨人明星球員肯特(Jeff Kent)兩人過去在巨人當隊友就不時出現衝突,兩人也曾在休息室大打出手。

其他大聯盟隊友衝突事件

光芒:朗格利亞(Evan Longoria)VS. B.J.阿普頓(B.J. Upton)

紅襪:邁利(Wade Miley)VS. 法瑞爾(John Farrell)

老虎:鷹俠(Jose Iglesias)VS.J.麥肯(James McCann)

釀酒人:菲爾德(Prince Fielder)VS.帕拉( MannyParra)