MLB》直接動手！這些「茶壺風暴」更火爆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將球星林哲瑄日前在臉書發文，遭揣測是暗酸隊友林益全守備不積極，意外引發議論，而隊友之間相互不對盤的事件，大聯盟也經常上演，而近期最令人印象深刻的正是國民強打少年哈波（Bryce Harper）與終結者「寶貝碰」佩柏本（Jonathan Papelbon）在休息室的鎖喉事件，以下為大聯盟隊友衝突事件。

國民：哈波VS.佩柏本

2015年時，哈波和佩柏本在休息室互噴垃圾話，佩柏本酸他：「嘿你該打回分數的阿！那可是個…飛球出局！」，哈波也不甘示弱回嘴開嗆，隨後佩柏本出手掐住哈波脖子，兩人扭打成一團。





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小熊：贊布拉諾（Carlos Zambrano）VS.巴雷特（Michael Barrett）

2007年時，小熊投手「大Z」贊布拉諾因為不滿隊上捕手巴雷特表現，回到休息室後斥責巴雷特，兩人也大打出手，巴雷特事後掛彩送醫。

紅襪：曼尼（Manny Rameriz）VS.尤克里斯（Kevin Youkilis）

個性奔放的曼尼過去在紅襪也曾跟隊友尤克里斯在休息室裡起衝突，兩人互噴垃圾話的場面也被轉播畫面記錄下來。

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巨人：邦茲（Barry Bonds）VS.肯特（Jeff Kent）

大聯盟全壘打王邦茲與前巨人明星球員肯特（Jeff Kent）兩人過去在巨人當隊友就不時出現衝突，兩人也曾在休息室大打出手。

其他大聯盟隊友衝突事件

光芒：朗格利亞（Evan Longoria）VS. B.J.阿普頓（B.J. Upton）

紅襪：邁利（Wade Miley）VS. 法瑞爾（John Farrell）

老虎：鷹俠（Jose Iglesias）VS.J.麥肯（James McCann）

釀酒人：菲爾德（Prince Fielder）VS.帕拉（ MannyParra）