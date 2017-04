MLB》開幕戰雙響投手第一人 瘋邦與怪力男齊名（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕巨人「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)開幕戰表現亮眼,先發對響尾蛇主投7局狂飆11K,單場兩發陽春砲更讓他成為大聯盟史上首位在開幕戰演出雙響砲的投手,官方數據指出瘋邦這兩轟「威力」不同凡響。

瘋邦於5局上從葛蘭基(Zack Greinke)手中扛出本季首轟,根據大聯盟Statcast™測量結果,這支全壘打飛出初速高達112.5英哩(約180公里),刷新投手開轟紀錄。而7局上的第二轟則有112.1英哩(約179公里),為投手第四快。

自大聯盟啟用Statcast™系統以來,僅有「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)曾達成單場兩轟飛行初速皆超過180公里的紀錄,能與怪力男齊名讓瘋邦打擊火力更添風采,而生涯累積18轟也讓他超越前輩Johnny Antonelli及Hal Schumacher,成為巨人隊史最多轟投手,現役投手開轟排行榜則繼續穩居第一。

瘋邦成為大聯盟史上首位於開幕戰演出雙響的投手。(USA Today Sports)

搭檔鐵捕波西(Buster Posey)笑說,瘋邦開轟讓全隊在休息區裡看得直搖頭,「不應該這麼簡單呀!他讓敲全壘打看起來好像很容易一樣。」波西說,「但他表現能這麼狂其實是有機可循的,我用『狂』來形容是因為,他非常努力、他很認真看待這件事。」

瘋邦今年春訓除了練投,打擊方面也針對掌握變化球的擊球點努力加強,「我希望能保持在非常高的水準,並且表現穩定。」瘋邦說,「能開轟是很特別,但我的工作崗位是在投手丘上,我最關心的還是投球。」

上季投球均速93英哩、此役94英哩速球連發的瘋邦透露,他花了很長一段時間調整出手,今天是他感覺最棒的一次,離心目中完美投球機制更加靠近,「最困難之處在於,達成之後該如何維持、而不是失去它。」

而對於成為大聯盟史上首位在開幕戰演出雙響砲的投手,瘋邦不改其色霸氣回應:「那是退休後才會去回顧的事,我現在一點也不關心這個。」

瘋邦只想專注投球。(法新社)