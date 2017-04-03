中職》中信遭流感強攻 陳子豪燒到40度掛急診

陳子豪發燒掛急診。（取自陳子豪粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟最近遭到感冒襲擊，上週與統一獅三連戰，陣中多名主力都是抱病出賽，即使全隊賽前練習幾乎都戴口罩，還是有球員因而掛病號，小將陳子豪稍早就因整晚燒到40度，掛急診打點滴。

林智勝昨天雙重賽午場抱病上場，但比賽中「起畏寒」提前退場，主力外野手因病無法完整出賽，另外包括蔣智賢、張正偉、陳子豪、陳江和、陳鴻文、周磊等人都難逃感冒侵襲，兩戰都未上場的陳子豪，昨晚高燒到40度，今天掛急診打點滴才退燒。

中信兄弟雙重賽掛病號球員成績：

打者 打數 安打 打點 保送 三振 張正偉 7 0 0 0 2 林智勝 6 1 2 2 1 詹子賢 1 0 0 1 0 陳江和 1 0 0 0 0 蔣智賢 5 2（1轟） 2 0 2

投手 局數 安打 失分（責失） 保送/三振 註 周磊 0.0 3 3（3） 1/0 敗投1 陳鴻文 2.0 2 1（1） 2/1

蔣智賢昨抱病上陣，仍有全壘打演出。（記者林正堃攝）