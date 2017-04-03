中職》中信遭流感強攻 陳子豪燒到40度掛急診
2017/04/03 22:40
陳子豪發燒掛急診。（取自陳子豪粉絲團）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟最近遭到感冒襲擊，上週與統一獅三連戰，陣中多名主力都是抱病出賽，即使全隊賽前練習幾乎都戴口罩，還是有球員因而掛病號，小將陳子豪稍早就因整晚燒到40度，掛急診打點滴。
林智勝昨天雙重賽午場抱病上場，但比賽中「起畏寒」提前退場，主力外野手因病無法完整出賽，另外包括蔣智賢、張正偉、陳子豪、陳江和、陳鴻文、周磊等人都難逃感冒侵襲，兩戰都未上場的陳子豪，昨晚高燒到40度，今天掛急診打點滴才退燒。
中信兄弟雙重賽掛病號球員成績：
|
打者
|
打數
|
安打
|
打點
|
保送
|
三振
|
張正偉
|
7
|
0
|
0
|
0
|
2
|
林智勝
|
6
|
1
|
2
|
2
|
1
|
詹子賢
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
陳江和
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
蔣智賢
|
5
|
2（1轟）
|
2
|
0
|
2
|
投手
|
局數
|
安打
|
失分（責失）
|
保送/三振
|
註
|
周磊
|
0.0
|
3
|
3（3）
|
1/0
|
敗投1
|
陳鴻文
|
2.0
|
2
|
1（1）
|
2/1
|
蔣智賢昨抱病上陣，仍有全壘打演出。（記者林正堃攝）
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