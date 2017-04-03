中職》中信遭流感強攻 陳子豪燒到40度掛急診

2017/04/03 22:40

陳子豪發燒掛急診。（取自陳子豪粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟最近遭到感冒襲擊，上週與統一獅三連戰，陣中多名主力都是抱病出賽，即使全隊賽前練習幾乎都戴口罩，還是有球員因而掛病號，小將陳子豪稍早就因整晚燒到40度，掛急診打點滴。

林智勝昨天雙重賽午場抱病上場，但比賽中「起畏寒」提前退場，主力外野手因病無法完整出賽，另外包括蔣智賢、張正偉、陳子豪、陳江和、陳鴻文、周磊等人都難逃感冒侵襲，兩戰都未上場的陳子豪，昨晚高燒到40度，今天掛急診打點滴才退燒。

中信兄弟雙重賽掛病號球員成績：

打者

打數

安打

打點

保送

三振

張正偉

7

0

0

0

2

林智勝

6

1

2

2

1

詹子賢

1

0

0

1

0

陳江和

1

0

0

0

0

蔣智賢

5

2（1轟）

2

0

2

投手

局數

安打

失分（責失）

保送/三振

周磊

0.0

3

3（3）

1/0

敗投1

陳鴻文

2.0

2

1（1）

2/1

 

蔣智賢昨抱病上陣，仍有全壘打演出。（記者林正堃攝）

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