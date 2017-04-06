中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
2017/04/06 07:59
洪一中。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕被球迷稱為「諸葛紅中」的Lamigo桃猿總教練洪一中，昨在延長賽換上林承飛代打，果真敲安並跑回再見分，連續兩場勝利MVP由代打拿下，讓球迷直呼洪一中調兵如神，「太強啦！」
自從4月2日雙重賽起，洪一中3戰更換6次代打，總計5安打1保送，連續6人次上壘，更與比賽勝負有關係，4月2日午場朱育賢代打二壘打，最後靠黃浩然再見安打跑回致勝分，晚場劉時豪更是一棒逆轉三分砲，只打一球就獲選單場MVP。
昨天桃猿從0：5領先被追平比分，8局下反攻站上一二壘時，洪一中連續派上林智平、楊岱均代打，果真靠1保送1暴投1安打攻下超前2分，雖然9上又被追平進入延長賽，洪一中10局派上林承飛代打又敲安，最後就靠彭政閔失誤跑回再見分，林也獲選單場MVP。
洪一中近三戰的神調度引起球迷關注，「豪可怕der紅中」、「根本偷看劇本」、「最近換代打真的神運氣」、「又開發代打技能!!!」、「太強了 根本就是漫畫劇情」、「今年真的超神XDDD」
3戰代打調度總覽：
4/2午場
8局下 3:4落後
●楊岱均：安打
9局下 3:4落後 1出局1壘有人
●朱育賢：二壘打（跑回再見分）
4/2晚場
8局下 3:4落後 一三壘有人
●劉時豪：逆轉3分砲（MVP）
4/5
8局下 5:5平手 一二壘有人
●林智平：保送
●楊岱均：1分打點安打
10下 7:7平手
●林承飛：安打（跑回再見分+MVP）
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