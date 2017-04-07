MLB》前國聯MVP太盲沒人要 他與勇士簽下小聯盟約

豪爾德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕現年37歲的前國家聯盟最有價值球員豪爾德（Ryan Howard），今天與勇士隊簽下一紙小聯盟合約，期盼能東山再起。

豪爾德曾在2006年在費城人繳出58轟、149分打點、3成13的打擊率，當年獲選為國聯MVP。他在2010年與費城人簽下5年1.25億美元（約新台幣38.5億元），還有2017年的球隊選擇權。

但自2012年開始，豪爾德因傷痛緣故導致表現下滑，上季雖有25轟、59分打點，但打擊率僅1成96，是生涯最低，上壘率也僅2成57，他在331個打數中就被三振114次，容易被三振也是為人詬病的原因，生涯最多吞下單季199次三振。

勇士總管柯波雷拉（John Coppolella）表示，這對他們來說沒有風險，豪爾德能幫助年輕球員，也能對付右投手，這份合約並非大聯盟約，「這只是讓我們覺得會是讓球隊變得更好的選項。」

豪爾德。（資料照，美聯社）