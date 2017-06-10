中職》本週隨富邦二軍練球 郭泓志等準備好了再考慮簽約

〔記者倪婉君／台北報導〕「不死鳥」郭泓志已回台近兩個月，他本週起隨富邦悍將二軍練球，並透過經紀人張家銘表達想法，表示他想等自己準備好了，再去考慮簽約的事，不想造成球隊負擔。

在郭泓志年初赴美和教士簽下小聯盟合約之前，富邦就一直展現延攬意願，並開出合約規畫。只是在郭泓志自認能力不足自請離開教士，並於4月中返台後，他對於富邦等中職球隊的邀約，遲遲未能決定。

張家銘今天表示，小郭本週開始已隨富邦二軍練球，不過還沒有討論到簽約的事，「他想要等自己準備好了之後再來談，不想造成球隊負擔。」

雖然不只富邦一隊對郭泓志有興趣，但富邦一直展現極大誠意，因此若等他準備好，富邦也有機會成為他的「首選」球隊。 富邦總教練葉君璋之前就表示，郭泓志在教士還能飆出超過90英里速球，代表他一定還能投，對於富邦的牛棚補強一定有幫助。

郭泓志。（資料照，記者黃志源攝）